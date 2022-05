mercredi 11 mai 2022 • 406 lectures • 1 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Malgré l'intérêt du Bayern Munich, Sadio Mané s'est dit "très heureux" à Liverpool après avoir permis aux siens de revenir à hauteur de Manchester City, hier, à l'occasion de la 33e journée de Premier League.

"Oui, je suis heureux ici, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, je suis plus heureux ! Mais je pense que j'essaie de profiter de chaque instant, d'essayer d'aider mes coéquipiers et je pense que les garçons me facilitent la tâche", a-t-il déclaré au média anglais, le Daily Mail.



Pourtant, le Bayern Munich a affiché un grand intérêt pour l'international sénégalais. Effectivement, des informations selon lesquelles son agent Hasan Salihamidzic aurait eu des entretiens avec le Bayern Munich vendredi et même avec le FC Barcelone. Mais, après son but décisif qui a mis la pression sur City, l'international sénégalais a insisté qu'il se sentait bien à Anfield. "Je suis honnêtement très heureux. J'essaie juste de profiter de chaque instant et d'aider mes coéquipiers. Sans mes coéquipiers, je ne suis rien", a conclu Mané qui a inscrit son 15e but de la saison, ce mardi, à l'occasion du match Aston Villa-Liverpool (1-2).