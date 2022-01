mercredi 26 janvier 2022 • 351 lectures • 0 commentaires

Guy Marius Sagna a saisi sa page Facebook pour souhaiter un prompt rétablissement à Sadio Mané avant de prier pour le repos de l’âme de deux soldats disparus lors d’une attaque dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois.

« Notre lion Sadio Mané s'est blessé hier. Prompt rétablissement à lui et au goal du Cap-Vert Vozinha.

Je souhaite aussi un prompt rétablissement à d'autres lions, nos lions de l'armée sénégalaise, blessés lors d'une attaque intervenue dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois ce lundi 24 janvier 2022.

Prompt rétablissement à :

- Adjudant-chef Boubacar Sarr,

- Sergent-chef Mamadou Karim Diallo,

- Caporal-chef Bouly Massaly ,

- 1er classe Bourama Mandiang ,

- Patrice Charles M. Coly,

- Ousmane Badji,

- Ibrahima Khalil Diouf,

- Ousmane Souané,

- Youssouph Diatta,

- Ibrahima Sidibé Diallo...

Prions pour le repos de l'âme du:

- Sergent-chef El Hadji Boubacar BA du 4eme bataillon d’infanterie,

- Soldat de 1ere classe Serigne Mbaye Sy Mbaye dont la dépouille n'a pas encore était retrouvée

Nous présentons nos condoléances à leur famille et partageons leur douleur. Que le paradis soit leur demeure éternelle!

Que les 09 militaires portés disparus soient retrouvés sains et saufs!

J'en profite pour inviter à un meilleur traitement des militaires en général. Particulièrement les hommes de troupe.

La paix n'est pas le silence des armes.

Vivement le retour de la paix - la vraie - en Casamance. »