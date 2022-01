mercredi 26 janvier 2022 • 124 lectures • 0 commentaires

Sport 36 mins Taille

iGFM (Cameroun) Evacué à l'hôpital suite à un malaise après un choc avec le gardien de l'équipe du Cap Vert, Sadio Mané va beaucoup mieux.

Plus de peur que de mal. Alors que le peuple sénégalais s'inquiétait après le violent coup reçu en seconde période, Sadio Mané va désormais beaucoup mieux. Sur Instagram, l'international sénégalais a tenu à rassurer les Sénégalais et ses fans. "Alhamdoulilah tout va bien. Merci à vous tous pour vos messages", a-t-il fait savoir, en postant une photo avec le gardien capverdien également évacué à l'hôpital suite à ce choc à la tête. Mané devrait être apte pour le quart de finale prévu dimanche prochain contre le vainqueur du match Mali-Guinée équatoriale.



Pour rappel, le Sénégal a battu, ce mardi, le Cap Vert (2-0), en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)