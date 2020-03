Saer Seck : « C’est une grande perte pour le Sénégal… »

iGFM-(Dakar) L’ex président de l’Olympique de Marseille s’est éteint dans l’après-midi de ce mardi. Un décès, qui a secoué le monde du sport.

Joint au téléphone par la TFM dans son édition spéciale, Saer Seck, président ligue Sénégalaise de football, témoigne: «C’est une triste nouvelle, une perte pour le peuple Sénégalais. La disparition de Pape Diouf est un message comme pour dire que le Covid-19 existe bel et bien et pourtant certaines personnes n’y croient pas », regrette-t-il.

Saer Seck, qui présente ses condoléances à la famille du défunt, en profite pour lancer un message aux sénégalais. «Cela fait une semaine que je ne suis pas sorti de chez moi. Mais quand j’ai mis les pieds dehors, j’ai vu que les gens n’ont rien compris, car les terrains de football ne désemplissent toujours pas et les rues sont bondées de monde. Il est temps qu’ on prenne conscience de la gravité de cette pandémie. Je ne peux pas parler de toutes les qualités de cet homme donc je présente encore une fois mes sincères condoléances à la famille éplorée et surtout au monde du football en général», a-t-il ajouté.

Hawa SIGNATE