mardi 22 juin 2021

L’agression ignoble contre une sage-femme qui exerce dans la commune de Ngueniene a fortement secoué le milieu médical. La dame a été sexuellement agressée après avoir été poignardée, hier nuit.

Selon la section Sutsas de Joal, leur collègue a été évacuée à l’hôpital et se trouve en réanimation. Le syndicat de la santé en appelle aux autorités et aux maires de prendre des mesures pour assurer la sécurité des postes et centres de santé avant que l’irréparable ne se produise.