Saint-Etienne : Puel « regrette » la blessure de Mbappé mais défend ses joueurs

iGFM-(Dakar) En conférence de presse après la finale de la Coupe de France perdue 1-0 par l’AS Saint-Étienne contre le PSG, l’entraîneur stéphanois Claude Puel a défendu ses joueurs critiqués pour leur excès d’engagement après la blessure impressionnante de Kylian Mbappé.

Pas question pour Claude Puel d’accabler ses joueurs. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a pris leur défense en conférence de presse, au soir de la finale de la Coupe de France perdue 1-0 contre le Paris Saint-Germain au Stade de France. Le match a été âpre: les Stéphanois ont écopé de six avertissements et un carton rouge, adressé à leur capitaine Loïc Perrin pour son tacle dangereux ayant blessé Kylian Mbappé (31e).

« C’était un engagement sain », a cependant estimé Claude Puel, en commentant la faute sur le champion du monde. « Je regrette bien sûr la blessure de Kylian, j’espère qu’elle est légère. Il n’y avait aucune intention de faire mal. L’intention était de jouer le ballon, mais c’est vrai qu’il va trop vite », a-t-il ajouté.

« C’est de l’apprentissage »

Cela fait désormais trois confrontations de suite que l’ASSE termine à dix face au PSG et écope d’un carton rouge dans les quarante-cinq premières minutes. Wesley Fofana avait été exclu en janvier, tout comme Jean-Eudes Aholou en décembre. Une série que l’entraîneur parisien Thomas Tuchel n’a pas manqué de relever (et de critiquer). Mais Claude Puel a une explication: « C’était des joueurs qui devaient gagner en maturité, comme Fofana ».

D’une manière générale, l’ancien coach de Leicester considère que ses joueurs ont simplement fait preuve d’un certain « investissement » et que ces passages en infériorité numérique sont aussi la conséquence de la qualité des adversaires: « On pense avoir le ballon et puis ils ont un tel coup de rein qu’ils peuvent faire la différence à tout moment. Il faut s’engager mais rester maître de ses gestes et de toute situation. C’est de l’apprentissage, il faut trouver le bon dosage ».

RMC