iGFM - (Dakar) C'est parti pour Bokk Guiss Guiss Ligueye . C'est allé très vite avec Pape Diop tête de liste de la Coalition Bokk Guis Guis renforcé au plan local par Gueum sa Bop et Aj Pads. Des contacts se poursuivent et pourraient déboucher sur des alliances plus larges.

Ami Diop et Ousmane Wade ont mené la procession alliant proximité et visites de terrain. Conscient de l'efficacité de cette forme de campagne, Pape Diop a laissé les responsables locaux sillonner les coins et recoins.

Vendredi étant jour de prières, il a été entrecoupé par des échanges avec les militants. Des séances de partages. Cela a permis de rencontrer avec le Mouvement And Manko Taxaw Sunu Diwane.



Le président Pape Diop a été conforté par les militants qui ont compris les combats menés par ces derniers. Ousmane Wade, le coordonnateur de Bokk Guis Guis Ligueye qui porte a son actif plusieurs actions ( fermeture de la brèche, lutte contre l'avancée de la mer, touches pas mon stade, sensibilisation contre la Covid 19...) , évoque le contrat de législature. Ce dit contrat porte sur 3 axes : des plaidoyers sur les principaux enjeux. D'abord, il y a les défis climatiques en arrêtant les avancées de la mer.



Ensuite, Ousmane Wade a mis l'accent sur les flux migratoires. Saint Louis ayant perdu un lourd tribut dans ces opérations qui ont causé des milliers de morts. Enfin, plus de 80000 milliards sont attendus venant des réserves gazières et pétrolières. Il est attendu une Responsabilité Sociétale d'Entreprise plus d'investissements dans la réfection d'écoles, des bourses pour les élèves méritants, une alternative à la pêche traditionnelle via la pisciculture.



Au total, Ousmane Wade souhaite que l'Etat octroie 5 /100 de la manne pétrolière gazière à Saint Louis.