iGFM (Dakar) A Saint-Louis pour un Comité Régional de Développement (CRD) sur la 23e édition du Drapeau du Chef de l’Etat pour la lutte traditionnelle, le Ministre des Sports, a saisi cette occasion pour annoncer l'érection d'un complexe sportif d'un montant de 17 milliards de francs CFA.

Pour densifier les infrastructures sportives, le patron du sport sénégalais s'est rendu dans la ville Nord, ce lundi. A Saint-Louis où la question relative au Stade Me Babacar Seye et la surexploitation du stade Mawade Wade, restent un souci majeur, le ministre des Sports a annoncé aux Saint Louisiens la bonne nouvelle. Il s'agit de l'érection d'un complexe sportif avec le stade délocalisé Me Babacar Sèye de 30 000 places. Il s'agira notamment de la construction d'un Palais des Sports qui comportera également des salles de pratique des sports de combat, et une piscine municipale.



Ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Seye d'un montant initial de 17 milliards de francs CFA, pour une capacité de 15 000 places sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d'homologation dignes d'un stade international sur une superficie de 15ha.



L'organisation de la CAN 2027 en ligne de mire



Selon Yankhoba Diatara, cette infrastructure sera mise aux normes de la FIFA pour accueillir des rendez vous internationaux à l'instar de la Coupe d'Afrique. "Nous avons l'ambition de doter Saint Louis d'un stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l'organisation de laquelle le Sénégal a postulé" a fait savoir le ministre. Et de rassurer que le budget qui devrait connaître une hausse du fait de l'extension de l'infrastructure, a déjà connu les premiers décaissements pour entamer les procédures géotechniques.