Saint Louis – Les militants d’Awa Ndiaye en colère contre Mansour Faye

iGFM – (Dakar) Les militants d’Awa Ndiaye actuelle Présidente de la Commission des Données Personnelles n’ont pas mis de gants pour exprimer leur indignation vis -à -vis de leur traitement dans l’APR à Saint- Louis. Et ils ont pointé d’un doigt accusateur le coordonnateur départemental et maire de la cité ancienne M. Mansour Faye. Très en verve la porte-parole du jour Diéguy Diop est revenue largement sur les motifs qui ont mis en colère toute la base du ministre d’Etat. « Nous sommes victimes de cette politique d’ostracisme menée par Mansour Faye » ont pesté ces militants. Les militants d’Awa Ndiaye par le canal de Diéguy Diop, se rappellent que lors de la présidentielle , le coordonnateur de l’APR a célébré la victoire en organisant une caravane sans inviter leur mentor. « Jugez-vous cela normal ? » s’est interrogée Diéguy Diop sur Ndarinfo. Et elle souligne le fait que Mansour FAYE qui est le patron du parti à Saint- Louis les a mis en quarantaine dans les décisions politiques allant jusqu’à les écarter de l’octroi de postes pour la jeunesse d’Awa Ndiaye . « Dans l’entourage du ministre d’Etat il y a des cadres qui peuvent gérer certaines directions mais hélas , on nous a même oublié pour les billets de pèlerinage à la Mecque ou encore les financements des projets » s’est –elle désolée.

Malgré toutes ces couleuvres avalées, les militants d’Awa Ndiaye restent optimistes pour Mansour Faye face à la floraison des candidatures déjà déclarées pour les locales de Saint- Louis . Et Diéguy Diop de poser directement la question à Mansour Faye: « Mansour Faye, veux-tu notre compagnonnage pour la reconquête de la mairie de Saint-Louis? » . Elle n’a pas raté les candidatures déjà déclarées en les minimisant, tout ceci dans le but de démontrer qu’ Awa Ndiaye ne fera qu’une bouchée d’elles avec ou sans Mansour Faye comme candidat soutenu. Et tout laisse croire que c’est le maire sortant qui, s’il répond affirmativement à la condition des militants de la Présidente. de la CDP, sera son prochain candidat. Cependant Diéguy Diop a tenu à dire tout haut que si Mansour Faye ne veut pas de son mentor , la base va pousser Awa Ndiaye à déposer sa candidature. La balle est désormais dans le camp de Mansour Faye qui « sait ce qui l’attend avec Awa Ndiaye » dont la base a remercié le Président Maky Sall pour tout ce qu’il a déjà fait pour son leader.

IGFM