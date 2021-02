dimanche 14 février 2021 • 376 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Il y a Saint-Valentin et Saint-Valentin. En effet, au Sénégal, la fête de l’amour est un effet de mode. Tout le monde s’y met. Mais le constat est que la Saint-Valentin des mariés et celle des célibataires semblent être différentes.

Si pour les célibataires l’objectif est de rendre heureux son partenaire en lui offrant un cadeau comme une montre, un ours en peluche, un parfum, un bouquet de roses ou autre, pour les mariés c’est un autre son de cloche. En effet, les femmes mariées achètent des coffrets de massage, des décorations pour lit et chambre, des bougies parfumées, tout ça pour rendre la fête plus belle et faire voyager leur partenaire. Igfm a fait un tour dans une boutique spécialisée dans des coffrets pour mariés et des coffrets pour célibataires. Regardez, admirez...

Khady FAYE