iGFM – (Dakar) Le roi du mbalax, Youssou Ndour, a reporté à une date ultérieure le concert "Fiitey" qui était prévu le 13 février prochain.

"Bonjour mes cher(e)s, avec le Décès de mon regretté ami et frère Abdoul Aziz Mbaye, j'ai décidé, avec le Super Étoile, de reporter à une date ultérieure le concert Fiitey que nous avions prévu pour ce 13 Février. Ne l'oubliez pas dans vos prières et Jumma Mubarak", a fait publier l'artiste sur sa page Facebook.

En effet, Youssou Ndour n'a jamais caché les liens forts qui l'unissaient au défunt. Liens qu'il a rappelés à l'annonce du décès de l'ancien ministre de la Culture.

"Je viens de perdre un frère, un ami de plus de 30 ans. Aziz a joué un très grand rôle dans ma carrière et m'a toujours témoigné une immense affection et intarissable soutien", avait-il témoigné.