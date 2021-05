vendredi 14 mai 2021 • 588 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

IGFM - Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF) a intercepté le mercredi 12 mai 2021 à 15h une Mercedes de type C300 avec 2 individus à bord avec 5 lingots d’or de 1 kg chacun.

Les éléments de cette Unité qui ont infiltré un réseau de trafiquants d’or ont pu mener avec succès une opération de livraison surveillée à Karang qui a permis l’arrestation de deux individus ainsi que la saisie de 5 lingots de 1 kg chacun, informe le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Direction générale des Douanes.

Les premiers tests révèlent qu’il s’agit d’or brut dont la valeur totale est estimée à 175 millions de francs CFA, selon la cotation du jour de l’Agence BDOR. Les deux individus interpelés, de nationalité étrangère, sont mis à la disposition de la Justice. L’enquête suit son cours.

Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude est une Unité douanière spéciale basée à Thiès. Il a une compétence nationale et joue un rôle stratégique dans le bouclage des réseaux et couloirs de trafic international.