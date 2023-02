lundi 13 février 2023 • 96 lectures • 0 commentaires

Sport 33 mins Taille

iGFM (Dakar) La Basketball Africa League (BAL) a annoncé aujourd'hui les 12 meilleures équipes de clubs de 12 pays africains qui participeront à la saison 2023 de la BAL , qui débutera le samedi 11 mars à la Dakar Arena. à Dakar, au Sénégal, et proposera à nouveau un total de 38 matchs à Dakar ; Le Caire, Égypte et Kigali, Rwanda pendant trois mois en 2023.

Les 12 équipes comprennent le champion en titre du BAL, l'US Monastir (Tunisie) et cinq autres équipes de retour de la saison 2022. Cinq équipes disputeront la BAL pour la première fois, dont les premières équipes BAL de Côte d'Ivoire et d'Ouganda : Abidjan Basket Club (Côte d'Ivoire), Al Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kwara Falcons ( Nigéria) et Stade Malien (Mali). L'AS Douanes (Sénégal) retrouve la BAL après avoir participé à la saison inaugurale en 2021.



AS Douanes vs Abidjan Basket Club en ouverture



L'ouverture de la saison verra l'AS Douanes affronter l'Abidjan Basket Club le 11 mars à 16h00 GMT. L'US Monastir entamera sa défense du titre le dimanche 12 mars à 17h30 GMT face au Stade Malien.



Les 12 équipes seront à nouveau réparties en deux conférences – la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matchs au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. La phase de groupes de la Conférence du Sahara aura lieu à la Dakar Arena du 11 au 21 mars, et la phase de groupes de la Conférence du Nil aura lieu au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire du 26 avril au 6 mai. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront se qualifier pour les éliminatoires et les finales de la BAL, qui comprendront un tournoi à élimination directe au BK Arena de Kigali du 21 au 27 mai.



Les champions des ligues nationales d'Angola, d'Égypte, du Nigéria, du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie ont mérité leur participation à la saison BAL 2023 en remportant leurs ligues nationales respectives. Les six équipes restantes, qui viennent de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Mali, du Mozambique, d'Afrique du Sud et d'Ouganda, ont assuré leur participation grâce aux tournois de qualification Road to the BAL organisés par FIBA ​​Afrique à travers le continent d'octobre à novembre 2022.



La saison 2023 du BAL atteindra les fans de plus de 200 pays et territoires à la télévision, sur les médias numériques et sur les réseaux sociaux. Le Rwanda Development Board, NIKE, Jordan Brand et Wilson reviendront en tant que partenaires fondateurs de BAL. La liste des partenaires marketing de classe mondiale de la ligue comprend également Hennessy et Envol City.



Le 28 mai, l'US Monastir a battu Petro de Luanda pour remporter la finale du BAL 2022 devant une foule à guichets fermés de 10 000 personnes au BK Arena. La saison 2022 du BAL a réuni des joueurs de 23 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis, a touché des fans dans 214 pays et territoires dans 14 langues - dont les 54 pays africains - et a généré plus de 600 millions d'engagements en ligne.





PUBLICITÉ