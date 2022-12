mercredi 14 décembre 2022 • 369 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Face au club presse basé à Dakar, hier, Amadou Gallo Fall, a dévoilé les objectifs de la Basketball Africa League (BAL) dont il est le président. Le dirigeant a également donné les raisons pour lesquelles la BAL a décidé une nouvelle fois de démarrer la saison 3 à Dakar, le 11 mars 2022.

"On veut consolider les acquis et surtout parfaire le modèle. On espère que la saison 3 va se jouer sans restriction. On a beaucoup de choses à faire et on y travaille depuis longtemps. La BAL Elevate est le programme dédié aux jeunes de la NBA Academy à Saly. Ces derniers ont pris part aux éliminatoires en Afrique du Sud. Il y a la BAL Combine qui est la fenêtre de recrutement des clubs. On veut permettre à l’excellence africaine de s’exprimer sur et en dehors des parquets. C’est vrai que le basket est le moteur du projet mais il y a beaucoup d’activités annexes qui favorisent l’éclosion du continent."



Gallo a saisi cette opportunité pour remercier les autorités. "On sent l’implication des autorités locales au Sénégal, en Égypte et au Rwanda. C’est l’occasion de remercier les Présidents de ces trois pays. On a besoin de cet appui pour propulser le basket et le sport africain au sommet. La BAL offre une exposition sur le monde et on est ouverts à tout sorte de partenariat pouvant contribuer à amélior le contenu."