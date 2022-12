mercredi 14 décembre 2022 • 316 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Basketball Africa League (BAL) a dévoilé, mardi, à Dakar, les dates officielles de la saison 3.

C'est désormais officiel. On connaît les dates officielles de la saison 3 de la Basketball Africa League. En effet, la prochaine édition démarrera le 11 mars 2023, à Dakar, a fait savoir le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, lors d'une rencontre avec le Club presse basé à Dakar. Et de préciser qu'hormis la capitale sénégalaise, Caire et Kigali vont aussi abriter comme lors de la saison 2, les rencontres de cette 3ème édition.



Dakar abritera la Conférence Sahara du 11 au 21 mars 2023.



Le Caire (Egypte) accueillera les équipes de la Conférence Nil du 26 avril au 6 mai 2023.



Quant à Kigali la capitale du Rwanda, elle abritera les matchs à élimination directe notamment les Finals 8, du 21 au 27 mai 2023. La finale de la saison 3 sera diffusée dans plus de 200 pays.



"Nous sommes enthousiastes par apport à l’engouement que suscite la BAL. La Ligue a été distinguée pour la 2ème fois de suite au Hollard Industry Awards en remportant le trophée Crossborder Awards à Johannesburg (Afrique du Sud). Nous essayons de mettre sur le terrain un produit attractif pour les fans de tout âge. On essaie d’améliorer et de parfaire les choses. On a organisé la 1ère édition de la bulle avec une parfaite en pleine pandémie du Covid-19. La saison 2 s’est déroulée à Dakar, Caire et Kigali dans un format de caravane. Cela a été une réussite et on a aussi vu l’engouement du public. Nous avons de grandes ambitions pour cette Ligue qui va devenir l’une des meilleures au monde.



La finale de la saison 2 a été diffusée dans 215 pays. Cela montre l’envergure de la Ligue qui est inscrite dans l’agenda sportif mondial. L’objectif est de continuer à pousser et de contribuer à la croissance économique de l’Afrique. On veut s’appuyer sur le basket, le sport (les métiers du sports), la mode et autres pour créer une véritable industrie", a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.



12 clubs africains prendront part à cette troisième saison qui s'annonce déjà palpitante. Effectivement, puisque bien avant le démarrage, des activités sont prévues. En effet, la BAL Combine (fenêtre de recrutement des 12 clubs) aura lieu du 15 au 16 janvier à Paris. La BAL Elevate (draft des jeunes de la NBA Academy qui vont intégrer l’effectif des 12 clubs qualifiés) est prévue au mois de février.



Mieux, les effectifs des clubs seront composés de 8 joueurs nationaux, 4 étrangers (2 Africains d’origines) et 1 jeune de la BAL Elevate. Cela fait 1 total de 13 joueurs, mais seuls 12 seront autorisés à s’asseoir sur le banc.



La vente des billets sera lancée début 2023. De ce fait, la BAL, comme lors des deux premières saisons, prévoit une grande campagne marketing pour attirer les fans du ballon orange.



Pour rappel, l'US Monastir a remporté la dernière édition devant Petro de Luanda.





