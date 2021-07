dimanche 11 juillet 2021 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La circoncision, passage obligé pour tout jeune garçon, a fait l'objet d'une journée sociale ce samedi 10 Juillet 2021. Cette activité a été effectuée dans le cadre de la 2 éme édition du "leul" au niveau de la commune de Sakal, une première depuis l'existence du poste de santé de Ngadji Sarr. Nous avons circoncis dans le cadre de cette journée 85 enfants âgés entre 2 et 8 ans. En marge du lancement du Mouvement ATSI Ande Taxawou Sakal ak Idrissa.

Elle s'inscrit dans mon programme d'accompagnement des enfants et des jeunes, mais également dans le souci d'une cohésion sociale.



Ensemble pour un Sakal rayonnant. Main dans la main, décidons ensemble et fondons le Sakal du futur. Oui c’est bien possible. L’heure a sonné pour la jeunesse. Il est temps de prendre le relais, de mutualiser nos forces pour faire de Sakal la commune phare du département de LOUGA. Nous sommes conscients des enjeux et sommes prêts à porter l’espoir et l’avenir de notre localité.



En effet, dans un monde en perpétuelle mutation où nos certitudes et nos espoirs sont quotidiennement bousculés, Sakal a besoin de femmes et d’hommes engagés et prêts à relever le défi du développement.



Notre volonté est de représenter et d’écouter chaque Sakaloise et chaque Sakalois. Nous voulons construire avec vous un projet inclusif pour l’ensemble des sakalois.



Idrissa Diagne SG des Jeunesses Socialistes du département de LOUGA.