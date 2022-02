samedi 5 février 2022 • 364 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) En conférence de presse de veille de finale Sénégal-Egypte, Salah a révélé son petit échange avec son partenaire en club, Sadio Mané, à la fin du match le Maroc.

"C'est un plaisir de jouer contre le Sénégal et avec Sadio. On a échnagé après le match contre le Maroc. On s'est dit que peut-être qu'on va se retrouver en finale, c'est tout ce que nous avons dit. Maintenant, la clé du match est de jouer comme d'habitude et un peu plus comme d'habitude. Les joueurs savent qu'ils doivent jouer comme de vrais hommes. Les joueurs savaient que c'était une finale contre le Maroc. Pour eux, il faut gagner ce match de demain face au Sénégal", a déclaré l'attaquant égyptien, à 24h de la finale de la CAN 2021 contre les Lions.

