lundi 29 mars 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

People 5 heures Taille

iGFM – (Dakar) L'artiste chanteuse sénégalaise Shula Ndiaye en featuring avec le rappeur franco mauritanien CTD Diamant Noir vous proposent la chanson « Salam » afin de participer à leur manière à une résolution toujours pacifique des crises au Sénégal, dans la sous région africaine, dans le monde quelles que soient les convictions politiques, religieuses, ethniques.

La Culture a un rôle important dans la promotion de la paix dans le monde et nous avons cette culture pour créer des ponts de solidarité et de paix entre les peuples.

Il nous faut plus de justice sociale, de tolérance, un commun vouloir à aller de l'avant, ne pas perdre espoir en l'humain et surtout penser au développement de nos pays, de notre continent africain est une grande priorité.

« Salam » rappelle juste que sans la paix : point de développement.

Au Sénégal, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui divise nous dit Shula Ndiaye et les deux artistes restent convaincus que le beau pays de la Teranga, demeure toujours un pays de dialogue qui à une culture de la paix bien encrée dans les éducations et qui a su puisé sur ses propres ressorts pour éviter le pire lors des émeutes passées.

Tout peuple a besoin d'une oreille attentive et de la considération mutuelle avec ses leaders et quand on a une jeunesse à la conscience citoyenne effective il faut en faire un allié et l'accompagner sur tous les plans.

La jeunesse africaine est consciente de sa mission et ne veut pas la trahir.

Jeunesse africaine : vous êtes une chance pour l'Afrique. Croyez toujours en vous-même.