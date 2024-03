dimanche 3 mars 2024 • 346 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ce samedi, lors du match contre Udinese, Boulaye Dia a refusé d'entrer en jeu dans les 10 dernières minutes, alors que son équipe concédait le match nul (1-1).

Le désamour entre le Sénégalais Boulaye Dia et son club de la Salernitana semble avoir atteint un point critique. Ce samedi, lors du match contre Udinese, l'attaquant a refusé d'entrer en jeu dans les 10 dernières minutes, alors que son équipe concédait le match nul (1-1).



Lors de la 27e journée de Serie A, la Salernitana affrontait Udinese. En fin de partie, le coach Fabio Liverani a voulu faire rentrer Boulaye Dia pour tenter de changer le cours de la rencontre, qui se dirigeait vers un match nul. Mais contre toute attente, l'ancien Rémois a refusé d'entrer en jeu !



Un différend qui ne date pas d'aujourd'hui



Ce différend entre Boulaye Dia et la Salernitana a commencé lors du mercato estival de 2023. L'ancien Rémois souhaitait rejoindre Wolverhampton en Angleterre dans les dernières heures du mercato, après une saison prometteuse (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs). Cependant, la Salernitana a refusé ce transfert, ce qui a généré une énorme déception chez le joueur de 27 ans. Par la suite, il a été écarté du groupe au début du mois de septembre.



Avec seulement 14 points à 11 journées de la fin et à six longueurs du premier non-relégable, l'Hellas Verone, la fin de saison s'annonce tendue pour Salernitana, qui possède la pire attaque du championnat avec seulement deux petites victoires et 21 buts inscrits. Reste à savoir dans ces conditions si Aliou Cissé convoquera en mars Boulaye Dia, qui avait déclaré forfait pour la CAN.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)