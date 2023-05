mercredi 24 mai 2023 • 347 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ancien international sénégalais devenu formateur et éducateur à l'Institut Diambars (Saly, Mbour), Salif Keita, a avoué sa fierté d'avoir formé des champions d'Afrique notamment en petites catégories.

"Personnellement, je peux dire que si les gens m'ont connu, c'est grâce à mon rôle d'éducateur. Je remercie le bon Dieu et mes parents aussi. Le football m'a tout donné, donc il faut rendre à César la monnaie de sa pièce", a d'abord dit l'ancien attaquant des Lions lors de la CAN 2000.



"La reconnaissance me suffit"



"J'ai ce plaisir de savoir que demain tout le monde dira que Salif a formé un Bamba Dieng (CAN Senior), Elimane Cissé (CHAN), Pape Demba Diop (U20), Mohamed Gueye (U20) et les jeunes des U17 qui viennent de gagner la CAN. Il s'agit de Mamadou Aliou Diallo, Ibrahima Gueye, Yaya Diémé, Makhafouz, Bamba le gardien, Lassana Traoré. C'est le seul plaisir qu'on a. Il n'y a pas mieux, c'est la reconnaissance pour un entraîneur, un éducateur. J'aime bien le terme éducateur parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur un entraîneur. Il faut aussi éduquer ces jeunes parce que demain ils seront des hommes. Il y aura l'après foot. J'aime bien le terme éducateur et moi personnellement, la reconnaissance me suffit."



"S'ils signent des contrats pros et aident leurs parents, je suis satisfait"



"Je dis tout le temps aux jeunes que je n'ai pas besoin qu'ils me donnent de l'argent. Tous les jeunes qui sont partis, je n'ai aucun de leurs maillots. Je leur dis que je ne suis pas intéressé par ça, mais la seule chose qui m'intéresse c'est que je fais ce que je dois faire avec eux pour qu'ils signent (contrats pro) et après aider leurs parents. S'ils arrivent à aider leurs parents, je suis satisfait. Ce qui m'intéresse c'est faire d'eux des hommes afin qu'ils réussissent dans le football et aider leurs parents. C'est le seul plaisir que j'ai."