iGFM - (Dakar) Le président de l’Ones (Ordre national des experts du Sénégal), Saliou Dièye a plaidé ce samedi à Saly lors du TAX BRUNCH ( les rencontres fiscales de l’Ones), pour une évaluation du dispositif d’incitation fiscale au Sénégal.

Un dispositif d'incitations fiscales, dans un pays en développement comme le Sénégal, peut jouer un rôle prépondérant dans la promotion de la croissance économique, de l'emploi, de l'innovation et du développement social. Toutefois, il est important que ces incitations soient conçues et mises en oeuvre de manière efficace et transparente pour garantir qu'elles bénéficient réellement à l'économie et à toutes les franges de la société.

Aussi, dans un contexte d'une troisième alternance politique récemment intervenue dans notre pays, il nous paraît important, anticipant sur les changements attendus du nouveau régime pour booster la croissance d'évaluer le "droit fiscal commun incitatif" institué par le législateur après douze ans de mise en oeuvre.

Pour le président de l'Ones, Saliou Dieye, il sera aussi nécessaire de procéder à une évaluation du dispositif d'incitation fiscale afin de mesurer son efficacité et s'assuer que les objectifs fixés ont été atteints.

En effet, il arrive régulièrement des détournements d'objectifs de ces incitations fiscales qui impactent négativement le budget de l'Etat alors que nous avons besoin de sauvegarder nos recettes.

Une évaluation de la rentabilité des exonérations fiscales consenties aux investisseurs en amont des grands projets agro-industriels, miniers, pétroliers, gaziers par rapport à la fisacalité de l'aval de réalisation de ces projets devra également être mise en oeuvre.