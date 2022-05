lundi 16 mai 2022 • 354 lectures • 0 commentaires

Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, était au siège de la Direction générale des élections (Dge) ce lundi. Il y a évoqué le sujet de la confection de leur liste de Dakar qui fait polémique.

Dans sa déclaration au sortir de la Direction général des élections, Déthié Fall est revenu sur le problème né de la confection de la liste de Yewwi Askan Wi pour le département de Dakar.

«J’avais délégué cette tâche à Saliou Sarr avec mon cachet comme c’est lui qui a travaillé sur les investitures des départements avec les autres et avait une maitrise des noms qui devaient être choisis. Une instruction sur la liste de Dakar lui a été donnée. Malheureusement il a suivi certaines directives, nous a-t-il dit, des agents de la Dge et de la CENA qui l’ont amené à changer cette liste que nous avons découverte au niveau des réseaux sociaux et qui nous a amené aussitôt à revenir et à prendre les dispositions nécessaire pour que les changements soient opérés parce que cela entre dans le champ du droit qui nous est donné», dit-il.

Pour Déthié Fall, la Dge et la Cena n’avait pas à conseiller à qui que ce soit de maintenir ou de retirer un élément. Mais seulement de prendre le dossier que Saliou devait déposer. Il considère que les directives étaient claires pour Saliou Sarr : il devait juste sortir Palla Samb et mettre Ngoné Ndoye.