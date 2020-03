Sall et Barrow préoccupés par une « dégradation accentuée » des ressources forestières

iGFM-(Dakar) Les présidents sénégalais, Macky Sall, et gambien, Adama Barrow, ont exprimé jeudi leurs ‘’préoccupations’’ relativement à une dégradation accentuée continue des ressources forestières et fauniques dans la zone transfrontalière des deux pays.

Dans le communiqué final sanctionnant la deuxième session du conseil présidentiel tenu jeudi dans la capitale sénégalaise, les deux chefs d’Etat ont étalé leurs préoccupations face à la ‘’ dégradation accentuée’’ des ressources naturelles.

Ils ont notamment évoqué l’exploitation illégale, le braconnage et le trafic de bois, à l’origine d’un ‘’ impact négatif’’ sur les conditions de vie des populations.

‘’Afin d’y remédier, les deux présidents ont décidé d’un renforcement de la collaboration entre les deux pays à travers un cadre multisectoriel conjoint impliquant les Forces de défense et de sécurité(FDS)’’, renseigne le communiqué.

Les présidents Sall et Barrow ont demandé à leurs gouvernements de ‘’ rendre effectifs les patrouilles mixtes ou conjoints le long des frontières, l’échange de renseignements et la formation et de négocier un protocole opérationnel sur le droit de poursuite transfrontalière applicable par les FDS’’.

Dans le domaine de la gestion des frontières, les deux Chefs de l’Etat ont décidé de la reprise, dans les ‘’ meilleurs délais, des travaux de la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières en vue de la délimitation et de la démarcation des frontières’’.

Le Sénégal et la Gambie ont adopté deux feuilles de routes, assorties de délais d’exécution précis spécifiquement dans les domaines de la Défense, de la sécurité, de la gestion des frontières et la protection de l’environnement et des échanges économiques sans oublier la libre circulation des personnes et des biens.

APS