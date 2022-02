«Sallah s’est montré inférieur à Sadio Mané dans ce tournoi» (Le Roy)

samedi 5 février 2022 • 655 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM la finale de la Can, c’est demain dimanche. Les spécialistes comparent déjà les leaders technqieus des deux équipes que son : Sadio mané et Mohamed Sallah. Pour Claude Le Roy, consultant de Canal plus, le sénégalais est largement devant.

«Mo Sallah s’est montré inférieur à Sadio Mané dans ce tournoi, et de très loin. Sadio Mané a une attitude de capitaine, il a franchi des paliers dans le comportement, dans l’attitude, dans la façon dont il dit aux joueurs, de temps en temps, ‘‘détendez-vous’’, ‘’libérez-vous’’, ‘’relâchez un peu’’, ‘’reprenez un peu de sérénité’’.



Donc Je pense que, normalement il devra emmener son équipe. Mais attention à la malédiction (…) La malédiction, ce plafond de verre qui ne tombe jamais sur la tête des joueurs sénégalais en finale. Attention à cela. il va falloir être présent.»



Publié par Youssouf SANE editor