mercredi 3 mars 2021 • 25 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Le Directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA), Papa Hamady Ndao et le Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices), Salihou Keita ont procédé mardi à la signature d'une convention sur le Salon Maison Déco.

L’Artisanat occupe une place fondamentale dans le développement socio-économique de notre pays. Il est considéré comme un secteur important dans la création d’emplois, la génération de revenus, la valorisation des ressources locales et contribue significativement à l’économie nationale.

L’Artisanat sénégalais compte, aujourd’hui, plus de 127 corps de métiers avec trois sections que sont l'Artisanat d'art qui est une des composantes de la grappe Tourisme, Industries Culturelles, Artisanat d’Art , l'Artisanat de production et l'Artisanat de service.

Ce secteur très dynamique emploi 10% de la population active soit près d’1,5 millions d'individus dont le quart est installé dans la région de Dakar et contribue pour en moyenne de 10% au PIB.

Dans le domaine de la construction et du bâtiment, l’Artisanat dispose d’un fort potentiel de développement aussi bien dans les marchés traditionnels du bâtiment que dans les nouveaux marchés. Le secteur de l’artisanat peut également profiter des marchés de niches qui sont encore sous exploitées.

L’appui à ce sous-secteur ne peut être que bénéfique, compte tenu de son impact socio-économique et de sa capacité à contribuer significativement à la résorption de la pauvreté.

Les entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur du bâtiment et de la construction en général disposent d’atouts considérables en termes de créativité.

Cependant, les produits et services des BTP sénégalais peuvent encore bénéficier d’une grande attractivité au niveau de certains marchés africains et accroître significativement leur présence sur ces marchés.

C’est dans ce contexte, que l’APDA et le CICES, organisent conjointement à Dakar la participation des entreprises du secteur du BTP à le premier Salon International MAISON ET DECO.



L’objectif de ce salon est de rehausser l’image du savoir-faire sénégalais par une participation réussie des entreprises évoluant dans le secteur des BTP et de la décoration afin de promouvoir et de développer les produits et services artisanaux « Made in Sénégal » sur le marché africain et même international.

Plus spécifiquement, ce salon vise à : assurer une participation de qualité de nos meilleurs artisans dans le domaine de la construction ; assurer une bonne visibilité des produits et services artisanaux sénégalais ; trouver des acheteurs nationaux pour les produits et services artisanaux sénégalais ; identifier les opportunités sur le marché sous régional et régional pour les produits et services artisanaux; développer des partenariats d’affaires pour les artisans sénégalais ; informer les visiteurs et les opérateurs sur les opportunités d’affaires dans le secteur des BTP ; renforcer la communication institutionnelle de l’ APDA et du CICES et développer leur visibilité. Et permettre aux entreprises exposantes de réaliser un bon chiffre d’affaires.

Pour ce qui est du format et de la participation, L’APDA et le CICES mettront à la disposition des entreprises accompagnées un espace d’exposition.

Les entreprises seront sélectionnées suite à une manifestation d’intérêt selon les critères suivants : inscription au registre de la Chambre de Métiers ; soumission d’une manifestation d’intérêt ; qualité et présentation des produits ou services à exposer; expérience ou potentiel de l’entreprise ; disponibilité en quantité des produits ou services artisanaux à exposer ; supports promotionnels de qualité ;

La participation sera financée par L’APDA et le CICES. Un stand aménagé et équipé sera mis à la disposition des entreprises qui seront sélectionnées. Le transport de leurs produits d’exposition sera en partie pris en charge pour chaque artisan sélectionné par le comité APDA CICES.

Au terme de la participation, les résultats suivants devraient être enregistrés : une participation réussie des artisans est assurée ; l’offre sénégalaise de produits et services artisanaux dans le secteur du bâtiment et de la construction est mieux connue et valorisée ; les entreprises accompagnées ont noué des contacts d’affaires et ont enregistré des ventes; de nouvelles opportunités d’affaires sont identifiées pour les produits et services artisanaux; des partenariats entre exposants sénégalais et opérateurs du monde entier et ceux africains en particulier sont établis