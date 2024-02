Saly: le DG de la Sapco réceptionne 28 véhicules et 600 bacs à ordures

Le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Souleymane Ndiaye, a réceptionné vendredi, une flotte de 28 véhicules de nettoiement et 600 bacs à ordure, devant contribuer à la propreté de la station balnéaire de Saly (Mbour, Ouest) et à la relance du tourisme.

Le directeur général de la SAPCO a participé à la cérémonie de réception de ces équipements en compagnie du gouverneur de Thiès Oumar Mamadou Baldé.

"Grâce à l'appui généreux de l'État du Sénégal, la société d'aménagement et de promotion des côtes a pu acquérir un ensemble de matériels et équipements destinés à renforcer nos efforts pour le maintien de la propreté de la station balnéaire", a dit le gouverneur de Thiès.

Il s’agit de “14 balayeuses de voirie multifonctions de 2,5 tonnes minimum, 14 véhicules de ramassage d’ordures, bennes tasseuses, 600 conteneurs de déchets sur 4 roues (bac à ordures)”, a détaillé Oumar Mamadou Baldé.

Pour l’administrateur civil, ”la réception de cet important lot de matériel marque un tournant décisif dans notre engagement en faveur de la salubrité et de la préservation de notre environnement“.

Selon le DG de la Sapco, ”cette flotte de 28 véhicules et 600 bacs à ordures entre dans le cadre du projet de requalification de la ville de Saly“.

”Nous avons décidé de doter les acteurs touristiques des moyens nécessaires pour relancer définitivement le tourisme au Sénégal“, a expliqué M. Ndiaye.

L’officiel a annoncé également la réception prochaine de 14 autres engins pour la sauvegarde des plages.

”Le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises à part la pêche au Sénégal. Et on ne peut pas parler de tourisme sans parler de plages propres“, a-t-il précisé.

Avec APS

Publié par Birame Ndour editor