Sama Santé : “Vous voulez assister à une séance de dialyse ? Regardez !”

IGFM – L’insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. La séance de dialyse, une solution pour le patient, n’est rien d’autre qu’une méthode d’épuration du sang par la création d’un circuit de circulation extra-corporelle et son passage dans un dialyseur. Nombreux sont ceux qui se demandent comment se passe une séance de dialyse ! Pour satisfaire la curiosité de ses internautes, IGFM s’est rendu pour eux au centre de dialyse de l’hôpital de Pikine. Regardez !