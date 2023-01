samedi 21 janvier 2023 • 3570 lectures • 0 commentaires

Samba Ka, le célèbre Tik-Tokeur a dormi hier, dans les locaux du commissariat urbain de Linguère. Selon L'Observateur, il est cité dans une vilaine affaire de cambriolage portant sur trois magasins. Le mis en cause aurait avoué les faits, soutenant que depuis qu'il est devenu célèbre, ses parents le sollicitent financièrement.

Le célèbre « tiktokeur » Samba Ka alias «Rang Mouy gaw» est tombé de son piédestal. Ce comédien au style assez particulier qui a surpris son monde, a été arrêté ce vendredi, aux environs de 13 heures, par les éléments du commissariat urbain de Linguère. D'après nos sources, tout est parti d'un cambriolage perpétré sur trois magasins sis au marché de Linguère.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier. Cette nuit-là, aux environs de 3 heures du matin, le célèbre «tik-tokeur », sur sa moto Jakarta, s'est rendu sur les lieux qu'il avait déjà bien repérés. Armé de matériels de cambriolage, il s'est approché d'une boutique spécialisée dans la vente de produits alimentaires, communément appelée « Alimentation générale ».

Malheureusement pour lui, avant qu'il ne mette à exécution son dessein, les redoutables policiers qui mènent toutes les nuits des patrouilles pour mieux sécuriser la ville, sont passés près du marché.

Lorsqu'il a vu le véhicule des forces de sécurité, il s'est caché dans l’obscurité, attendant qu'il s'éloigne. Après quelques minutes de planque, samba Ka retourne à la boutique. Très expérimenté, il a défoncé la porte avant de subtiliser la somme d'argent trouvée dans la caisse et des marchandises. Ce premier coup réussi, le concepteur de «Rang mouy Gaw » utilise le même procédé pour cambrioler un multi-services et une autre boutique. A la suite de sa sale besogne, il range le butin sur sa moto et démarre en trombe pour rentrer chez lui dans la commune de Affé Diolof. En cours de route, il a dut se délester d'un sac de lait, dont le poids gênait sa conduite.

Comment il a été piégé par la police

Les propriétaires des trois boutiques qui ont failli tomber à la renverse au petit matin lorsqu'ils ont constaté le vol, ont alerté les éléments du commissariat urbain de Linguère. Les limiers habitués à résoudre de telles équations, se sont déplacés sur les lieux pour relever des indices leur permettant d'ouvrir une enquête. L'une des boutiques étant dotée de trois caméras de surveillance, les limiers ont exploité les images. Cependant, Samba Ka, sachant certainement que ladite boutique est équipée de caméras de surveillance, a utilisé son éternel turban pour cacher son visage. Malheureusement, le comédien qui ignorait qu'une troisième caméra filmait à l'entrée, a mis la cagoule dès qu'il a défoncé la porte principale. Aussi son visage a-t-il été filmé.

Après visionnage desdites vidéos, les limiers enquêteurs qui ont aisément identifié Samba Ka, très présent sur les réseaux sociaux, veulent s'entourer de toutes les garanties avant de procéder à son arrestation. Investiguant avec minutie, ils saisissent d'une réquisition la Sonatel qui trace le numéro de leur cible. Lequel a borné dans la nuit du 14 au 15 janvier, aux environs de 03 heures du matin, aux alentours du marché de Linguère. Suffisant pour que les limiers procèdent à l'arrestation du tiktokeur qui avait refusé de déférer à leur convocation.

Arrêté ce vendredi à 13 heures, Samba Ka a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Linguère. L'enquête suit toujours son cours. Mais, d'après des sources très proches de ce dossier, le jeune homme, confondu par les éléments à charge, serait passé aux aveux.

Pour expliquer son acte qui a surpris plus d'un, il a confié que son train de vie de célébrité l'a poussé à voler: «Je suis toujours sollicité par mes parents. Tous les jours, ils m'appellent au téléphone pour me poser des problèmes. Ils pensent que je suis devenu riche. Je suis venu très célèbre, mais l’argent ne suit pas. J'avais cambriolé des boutiques pour régler quelques soins.»