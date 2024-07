vendredi 28 juin 2024 • 1759 lectures • 3 commentaires

Politique 6 jours Taille

Samba Sy, l’ex ministre du Travail s’est, lui aussi, joint au débat sur la Déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko. Pour lui, l’actuel chef du gouvernement n’est tout simplement pas prêt.

«Je pense que la vérité, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko n'est pas prêt pour sa déclaration de politique générale», a indiqué Samba Sy, le secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (Pit).



«Il a été demandé aux collaborateurs et membres du gouvernement de donner des contributions pour cette fameuse Dpg. Vous savez qu'à longueur de conseils des ministres, il a été fait cas de cette Dpg. Voilà en quelques jours, à la clôture de l'Assemblée, il n'y a pas de Dpg et il n'y en aura pas à la date échue, car ce gouvernement n'est pas encore prêt», a affirmé l'ancien ministre dont les propos sont rapportés par libération.



Pour lui, l’argument avancé par les députés de Yewwi Askan Wi est «pathétique». Selon lui, ces élus essaient de dorer la pilule.



«C'est la Constitution qui le prescrit. Quand on est aux affaires et qu'on est Premier ministre, on doit venir devant les représentants du peuple pour décliner une feuille de route. Il est parfaitement compréhensible qu'on ne soit pas prêt, mais il faut avoir l'humilité de l'avouer au lieu de trouver des arguties», dit-il.