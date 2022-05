mercredi 11 mai 2022 • 1493 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a envoyé à la FIFA, une demande qui motive la sanction qui lui a été infligée après le match contre l'Egypte à Dakar.

En réunion du Comité Exécutif, hier mardi, la Fédération sénégalaise de football a indiqué avoir envoyé une demande à la FIFA, afin qu'elle essaie de comprendre ce qui motive réellement la sanction contre le Sénégal.



"Nous sommes en train d'étudier l'opportunité de faire appel si c'est nécessaire. Mais, ce sera après avoir reçu la demande motivée que nous avons envoyée à la FIFA. C'est pour savoir ce qui motive cette sanction. Après nous verrons si nous allons faire appel", a expliqué Seydou Sané porte-parole de la FSF, au micro de FSF TV.



Pour rappel, la sanction infligée au Sénégal suite à l’attitude jugée hostile du public lors du match retour contre l’Egypte au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a permis aux Lions de se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar, est aussi d'un match à huis clos en plus de l'amende de 175 000 francs suisses (environ 112 millions FCFA) pour «non-application des règles de sécurité existantes et absence de maintien de l’ordre dans le stade, envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de feux d’artifice, utilisation de pointeurs laser et utilisation d’objets destinés à transmettre un message non approprié à un événement sportif (bannière offensante).»



L’Egypte, qui réclamait sa qualification sur tapis vert en raison de ces incidents, repart quant à elle, bredouille mais n’échappe pas à une amende de 6 000 francs suisses en raison du comportement de ses joueurs à l’aller.