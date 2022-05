lundi 2 mai 2022 • 1746 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Récemment réunie, la commission de discipline de la FIFA a annoncé ce lundi toute une série de sanctions suite aux barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique. Lourdement sanctionné, le Sénégal devrait faire appel, mais cela passe d'abord par une concertation des membres du Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon un membre fédéral contacté par IGFM, "à l'heure actuelle, rien n'est encore décidé. Vous savez avec la fête, il n'y a pas encore de concertation. Mais nous sommes au courant de cette sanction", a-t-il fait savoir, avant de préciser que l'instance devrait faire appel au niveau de la FIFA afin que ces sanctions jugées lourdes, soient allégées.



Pour rappel, la sanction infligée au Sénégal suite à l’attitude jugée hostile du public lors du match retour contre l’Egypte au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a permis aux Lions de se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar, est d'un match à huis clos et d'une amende de 175 000 francs suisses (environ 112 millions FCFA) pour «non-application des règles de sécurité existantes et absence de maintien de l’ordre dans le stade, envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de feux d’artifice, utilisation de pointeurs laser et utilisation d’objets destinés à transmettre un message non approprié à un événement sportif (bannière offensante).»



Quant à l’Egypte, qui réclamait sa qualification sur tapis vert en raison de ces incidents, elle repart donc bredouille mais n’échappe pas à une amende de 6 000 francs suisses en raison du comportement de ses joueurs à l’aller. Du coup, la qualification du Sénégal est confirmée.