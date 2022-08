vendredi 12 août 2022 • 570 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 ont perdu ensemble la somme de 4.990.000 FCFA, suite aux sanctions financières infligées par le CNG, à l'occasion de leur combat de dimanche dernier.

C'est ce qu'on appelle perdre doublement. En effet, selon le journal Record, le 3ème Tigre Fass qui a été battu par Balla Gaye 2, a perdu 2.410.000 FCFA suite à un surplus de bouteilles. Il a amené 12 bouteilles, soit 2 plus et cela lui a coûté 1.000.000 FCFA. Gris a aussi enregistré un surplus d’accompagnateur (60.000 FCFA), dépassement temps de préparation mystique (1.000.000 FCFA), 15 minutes de dépassement (150.000 FCFA) et une assurance de 200.000 FCFA.



Gris Bordeaux a été plus heureux que Balla Gaye 2 concernant les rétentions sur leurs cachets. En effet, le Lion de Guédiawaye a perdu 170.000 FCFA de plus que Gris. Le fils de Double Less a été défalqué sur son cachet la somme de 2.580.000 FCFA. Cela suite au surplus de bouteilles. Balla était venu avec 5 bouteilles de plus que permis. Il a également dépassé le temps de la préparation mystique. Ainsi, entre autres fautes commises, le lutteur a laissé dans les caisses du CNG 2.580.000 FCFA nous signale son manager, Bassirou Babou.



Le Comité National de Gestion (CNG) s'est bien frotté les mains.