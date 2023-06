samedi 3 juin 2023 • 664 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sans club depuis plus d'un an, Saliou Ciss (Sénégal) est revenu sur ses moments difficiles. Sur Canal+ dans l'émission J-1, le champion d'Afrique a également donné les raisons pour lesquelles il a rejeté les offres obtenues avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

"Moi-même je n'arrive pas à comprendre, à l'expliquer. Mais ça a été difficile après une belle CAN et me retrouver sans club. N'empêche, j'ai continué à travailler et me remettre aux entraînements pour toujours être prêt dans toutes circonstances pour pouvoir rebondir dans un nouveau challenge."



Les appels téléphoniques avec Aliou Cissé...



"Aliou, je le considère aussi comme un grand frère avec beaucoup d'estime. Lorsque je m'entraînais à Diambars, j'avais régulièrement Aliou (Cissé) au téléphone. On discutait sur la préparation du Mondial. Jusqu'au dernier jour, je me suis donné le maximum de moi-même pour être prêt au rendez-vous, mais après la liste sort et je n'ai pas vu mon nom. Après je comprends que ça devait se passer comme ça. Aujourd'hui, on a remercié Dieu car j'ai la santé. En équipe nationale, j'ai des liens fraternels avec les coéquipiers. C'est une famille, j'ai été formé avec certains membres de l'équipe nationale. On s'appelle de temps en temps et ça se passe bien."



Rejet des offres venues du Golfe



"J'avais des offres qui étaient tombées mais elles venaient dans les pays du Golfe, mais avec les critères en sélection, j'avais préféré attendre des offres européennes parce que je voulais aller à la Coupe du monde. Si tu résides dans les pays du Golfe, tu n'es pas sélectionnable. C'est pour cela que mon entourage et moi avons préféré privilégier les championnats européens pour pouvoir se donner plus de chance d'aller à la Coupe du monde en sachant que j'avais loupé l'édition 2018 en Russie à cause d'une blessure à la veille du coup d'envoi de la compétition. Je m'étais donné toutes les chances de pouvoir y participer, mais le choix n'a pas été payant. Mais on n'a rien laissé. On a continué à travailler. Mais il y a eu des discussions, ça n'a pas évolué. Je n'ai pas été gourmand, je suis raisonnable."

