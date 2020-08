Sans club depuis un an, Cheikh Ndoye à l’essai à Guingamp

iGFM-(Dakar) Comme révélé par nos confrères de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain d’Angers Sco, Cheikh Ndoye, 34 ans, sans club la saison dernière, est à l’essai avec En Avant Guingamp. Il s’était rompu les ligaments croisés en mars 2019 lors d’une rencontre avec sa sélection du Sénégal.

Comme révélé par nos confrères de RMC Sport, l’ancien capitaine d’Angers Sco, Cheikh Ndoye, est à l’essai avec En Avant Guingamp. À 34 ans, il sort d’une saison blanche. Il s’était rompu les ligaments croisés en mars 2019 lors d’une rencontre avec sa sélection du Sénégal. Les détails de son essai dans les Côtes-d’Armor ne sont pas encore connus, mais le club est à la recherche de milieux de terrain.

Le Sénégalais, qui avait rejoint Birmingham à l’été 2017, était revenu à Angers l’année suivante. Avant d’être interrompu dans son élan en mars 2019, la faute à une rupture des ligaments croisés lors d’une rencontre entre sa sélection du Sénégal et le Mali. Par la suite, il n’a plus porté le maillot du Sco. Et vient d’assigner, il y a quelques jours, le club pour une promesse d’embauche de deux ans non tenue.

Les Guingampais attendent toujours de savoir s’ils pourront disputer un match amical ce samedi, face au Stade Lavallois. Auquel cas, on pourrait peut-être voir le milieu de terrain défensif à l’oeuvre.