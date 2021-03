Sargal 4 - Omar Pène: « Une déclaration d'amour en live à sa femme banna »

iGFM – (Dakar) Aujourd’hui « Sargal » et le groupe Made in Africa rendent hommage à une véritable légende, cet éternel romantique qui a su faire chavirer le cœur de plusieurs générations à travers sa voix au timbre si particulier, l’enfant de Dakar, Omar Pène. Issu de la Medina, quartier Populaire de Dakar, Omar Pène le leader du super Diamono s’est très tôt distingué par son style caractérisé par un Mbalax épuré, teinté de percussions, avec des influences world et jazz.

Tout au long de sa carrière, Omar Pène a profondément influencé la musique ouest africaine et a internationalisé l'« Afro-feeling », un mélange de jazz, funk ou encore de musique afro-cubaine avec bien sûr des racines ancrées dans la musique sénégalaise. Une carrière très riche de 1975 à nos jours ponctuée de succès dont l’un des plus marquants est certainement le concert des 30 ans du Super Diamono.

Véritable chanteur engagé Omar Pène a été le défenseur de nombreuses causes sociales à travers ses textes et ses actions. Son attachement à la jeunesse et à ses problématiques font de lui l’ambassadeur désigné des étudiants. Omar Pene est surtout une fierté africaine. Ses nombreuses distinctions comme le trophée Kora D’or obtenu en 1998 à Johannesburg en Afrique du sud ou encore le titre de Meilleur musicien africain reçu au Etats unis ont contribué à écrire les lettres de noblesses de la musique sénégalaise à l’échelle mondiale.



Publié par Mame Fama GUEYE