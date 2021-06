dimanche 6 juin 2021 • 2489 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Né au Niger d’un père sénégalais et d'une mère nigérienne, Ismaël Lô grandit à Rufisque près de Dakar après le retour de la famille au Sénégal. Élevé dans une famille où la musique n'est pas reconnue comme une activité professionnelle, entêté et passionné, Iso Lô prend quand même le temps de fabriquer ses guitares et d'en jouer avec ses cousins.

Il passe ensuite deux ans à l'Institut des arts de Dakar où il perfectionne ses connaissances en peinture artistique et parallèlement, il entame une carrière de chanteur après avoir été repéré lors d'une émission de télévision. Il rejoindra ensuite le groupe phare de l’époque Le Super Diamono. Entre 1984 et 1988 après sa séparation avec le groupe il enregistrera 5 albums apportant un nouveau son dans l’univers musical sénégalais teinté de notes folk et soul sur des textes parfois à résonance panafricaine.

Ismael Lo crée une énorme sensation après sa signature chez Barclay en 1990, il enchainera alors une série de classique tels qui l’élèveront sur la scène mondiale. Celui que l’on surnomme affectueusement le « Bob Dylan africain » est sans conteste le plus perfectionniste de sa génération et l’une des figures de proue de la musique africaine.

Le groupe Made In Africa avec son invité surprise accueillent aujourd’hui le plus panafricain des artistes sénégalais. Avec son harmonica et sa guitare, il va donner au trépidant mbalax sénégalais un tempo plus suave, un son plus mélodique. Voici l’enfant de Rufisque, le virtuose Ismael Lo.