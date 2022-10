Sargal Jiggen : « Géantes Invisibles »

lundi 24 octobre 2022 • 143 lectures • 0 commentaires

People 6 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Cette œuvre artistique célébre les femmes, ces « Géantes Invisibles » et invincibles qui constituent une source d’inspiration et de motivation intarissable à la nouvelle génération qui doit prendre la relève. Le programme les « Géantes Invisibles » vise à célébrer les femmes africaines et de la diaspora qui font un travail remarquable au sein de leurs communautés sans pour autant être connues, reconnues ou célébrées.

Les artistes Magui, Sister LB et Aïta Senghor ont décidé d’utiliser leur art pour rendre un hommage mérité à ces femmes qui ne savent que donner. PUBLICITÉ



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 143 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor

Charger plus de commentaires Chargement des commentaires...