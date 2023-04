Sarsara : Les «ndogou» dédiés à Cheikh Modou Awa Balla Mbacké prévus le 18 avril

samedi 15 avril 2023

Ce 18 avril, les fidèles s'apprêtent à célébrer, comme à l'accoutumée les «ndogou» dédiés à Cheikh Modou Awa Balla Mbacké. Cette journée de prières et de recueillement initiée par Serigne Kosso Astou Lo Mbacké, sera dirigée cette année encore par Serigne Modou Kara Kosso qui invite tous les fidèles musulmans et mourides en particulier aux séances de lectures de Coran, de Qassaïdes et de prières qui se tiendront à Sarsara.



