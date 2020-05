Scandale au centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor : Le malade mystérieux atteint de COVID 19 tente de fuir son hospitalisation

iGFM – (Ziguinchor) – Une personne parmi celles atteintes du coronavirus covid-19 et en quarantaine au centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor, a tenté de fuir son hospitalisation ce vendredi matin. Pour l’heure, on ignore le motif de son geste. Selon nos sources dignes de foi, «il s’agit bel et bien qui répondrait au nom de Cheikh Tidiane Sané, 54 ans et qui ne possède aucune pièce d’identification par devers lui. Depuis son hospitalisation, le patient n’a pas révélé à nos services sa véritable identité et son lieu de provenance.

Aucun de ses contacts n’est pour l’heure connu du fait des nombreuses versions qu’il a livré à nos services de santé », renseigne nos sources. Selon des informations, le patient était dans un état modéré avant sa tentative de fuite. «Sa course digne d’un film hollywoodien n’a pas duré longtemps. Arrêté, il a été admis dans sa chambre d’hospitalisation avant d’être placé sous haute surveillance», a soutenu nos sources.

IGFM