Scandale sanitaire en deuxième division espagnole…

iGFM-(Dakar) Philippe Coutinho pourrait rebondir en Premier League, la deuxième division espagnole en pleine tourmente et le Barça a fixé sa priorité pour se renforcer en défense, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Un retour en Premier League pour Coutinho ?

À Barcelone, on évoque le mercato dans les médias catalans ! Et la Une du journal Sport est consacrée à Philippe Coutinho. Prêté au Bayern Munich cette saison, le Brésilien ne sera pas conservé par le champion de Bundesliga. Alors le club blaugrana cherche à s’en débarrasser, comme c’est le cas depuis de longs mois. Et selon le quotidien, trois portes de sortie s’offrent au milieu offensif. Ainsi, Leicester, Arsenal et Tottenham seraient intéressés par sa venue. Et la fin de la Premier League active les négociations pour son retour en Angleterre.

La seconde division espagnole en pleine tourmente

Toujours en Espagne, c’est un véritable casse-tête qui a lieu en seconde division. En raison de 12 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 dans les rangs de Fuenlabrada, la Liga a décidé dimanche d’annuler son match de la 42e et dernière journée contre La Corogne, qui avait initialement été reporté au 30 juillet. Cette décision signifie que l’équipe madrilène ne pourra pas se battre pour une place en play-offs d’accession, alors qu’il ne lui suffisait que d’un point pour déloger Elche de la 6e place. Pour AS, c’est «le match impossible» ! Si le club a accepté la décision de la Ligue, les joueurs non ! «Nous voulons jouer. Nous l’avons mérité au cours des 41 journées précédentes.» Et c’est la Fédération espagnole qui devra trancher dans les prochaines heures, indique encore le quotidien.

Le Barça a fixé sa priorité pour son mercato

Du côté de Mundo Deportivo, c’est Eric Garcia qui fait les gros titres ! Le journal catalan indique que c’est maintenant ou cet hiver que le Barça tentera de le recruter. Le club le considère comme un remplaçant potentiel de Piqué, mais les Citizens essaient de le garder à tout prix. Sous contrat jusqu’en 2021, le défenseur de Manchester City est considéré comme une priorité par la direction blaugrana. Affaire à suivre…