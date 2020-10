dimanche 18 octobre 2020 • 21 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Guinée tient son scrutin présidentiel ce dimanche. Alpha Condé, le Président sortant a voté. Il a appelé à un scrutin dans la paix et la tranquillité.

«Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse exprimer librement son choix sans aucune interférence et que les observateurs jouent leur rôle. Qu’ils puissent être dans tous les bureaux de vote afin de contrôler que le vote s’est bien passé. J’espère que les observateurs de la Cedeao et de l’Union Africaine (UA) pourront se déployer sur tout le territoire afin de s’assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre», a indiqué le président sortant devant les médias.

Pour rappel, ce sont plus de cinq millions d’électeurs guinéens qui sont attendus aux urnes aujourd’hui dimanche 18 octobre. Ils devront choisir parmi les douze candidats celui qui sera leur prochain président.