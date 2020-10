dimanche 18 octobre 2020 • 134 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Cellou Dallein Diallo, candidat à la présidentielle guinéenne, a voté ce dimanche lors du scrutin. Il dit être très confiant quant à l’issue de ces joutes.

«Je me suis acquitté de ce devoir civique, en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l’issue de ce scrutin, parce que je rentre d’une brillante campagne à l’intérieur et le comble a été enregistré lors de mon retour à Conakry», a indiqué le chef de l’opposition guinéenne.

Il dit ne pas avoir de doute sur sa victoire sur Condé, mais alerte tout de même l’opinion : «La stratégie qui est en train d’être élaborée aujourd’hui, hélas, c’est comment tricher parce qu’Alpha Condé ne veut pas renoncer à son désir de s’octroyer une présidence à vie. À cet égard mes électeurs et moi-même, on résistera, on refusera la fraude », a-t-il juré.

Le président de l’UFDG appelle ses partisans à faire preuve de retenue, de responsabilité pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions.