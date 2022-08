lundi 1 août 2022 • 3010 lectures • 0 commentaires

Au terme de la journée de vote d’hier, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a fait le point.

L’organe dirigé par Doudou Ndir a indiqué que «le scrutin s’est déroulé de façon globalement satisfaisante et dans une atmosphère calme et sereine.»



D'après les représentants de la CENA, il n’a pas été constaté d’incidents sérieux sur le terrain. «On notera que les forces de l’ordre, bien présentes, ont assuré une bonne couverture sécuritaire du scrutin», lit-on dans leur communiqué de presse.



La Cena souligne qu’en dépit d’un engouement moyen durant la matinée, les électeurs se sont rendus davantage dans les bureaux de vote pendant l’après-midi.



«Tout en saluant le déroulement du vote dans le calme, la sérénité et la paix, la CENA souhaite que le dépouillement et le recensement des votes, ainsi que la publication des résultats se tiennent dans une ambiance de parfaite démocratie», prie-t-elle.