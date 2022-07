dimanche 31 juillet 2022 • 980 lectures • 1 commentaires

Suivez le dépouillement du scrutin

Ziguinchor: Abdoulaye Baldè battu dans son bureau

(Centre de vote Dispensaire Santhiaba)

Bureau3

Yewwi : 133

Benno: 74

AAR : 02

Bokk Guis Guis : 00

Naantangue : 00

Bunt Bi :01

Les Serviteurs : 01

Wallu : 00



...

Yoff (École Élimane Thiaw)

Diouf Sarr Gagne dans son bureau



...

Cumul de résultats à Rufisque Est-Colobane 1 :

Yewwi remporte tous les bureaux de vote



RÉSULTATS globaux :

Yewwi (658),

Benno (460),

AAR (417),

Wallu (80),

Serviteur (42),

Natangue (08),

Bunte Bi (07)

Bok Guiss Guiss (02)

.......

Rufisque (centre Colobane 1, Bureau 04)





Rufisque (centre élémentaire Colobane1, Bureau 6







Rufisque (Centre Colobane 1, bureau 5)





Rufisque (Centre colobane 1, bureau 4)



Bureau 4 :

Yewwi (79), AAR (76) et Benno (68)



Toujours à Colobane 1. Bureau 6 :

Yewwi (94), AAR (62) et Benno (58)





Rufisque :

Abdourahmane Diouf battu dans son bureau de vote



Rufisque Est-Colobane 1 :

bureau 2. Yewwi (91), Benno (67) et AAR (56)





Bureau 1 Rufisque Est-Colobane 1 :

Yewwi (102), Benno (73) et AAR (52)







Rufisque Est-Colobane 1 : bureau 03:

Yewwi (102), Benno (67) et AAR (52)





Rufisque Est-Colobane 1 bureau 7 :

Yewwi (93), Benno (66) et AAR (46)