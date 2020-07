Se brosser les dents réduirait le risque d’attraper cette maladie chronique

IGFM – Selon une récente étude menée par l’Université d’Harvard, une mauvaise hygiène buccale pourrait augmenter le risque de souffrir d’un cancer de la bouche ou de l’estomac.

26 % des Français ne se brossent pas les dents au moins deux fois par jour selon un sondage réalisé par l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) et le laboratoire Pierre Fabre en mars 2019. De plus, 35 % des hommes ne se les brossent qu’une fois par jour, voire pas tous les jours. Des résultats préoccupants mais les habitudes pourraient changer avec les résultats de cette nouvelle étude.

Des scientifiques de la Harvard TH Chan School of Public Health ont suivi des milliers de personnes pendant plus de vingt ans et ils ont constaté que se brosser les dents régulièrement pourrait réduire le risque de développer un cancer de la bouche ou de l’estomac. Précisément, ils ont découvert que les personnes avec des antécédents de maladie des gencives étaient jusqu’à 43% plus susceptibles de développer un cancer de l’œsophage quelques années plus tard. Un chiffre qui grimpe à 52% pour un cancer de l’estomac. Un risque encore plus élevé chez les personnes qui avaient déjà perdu des dents. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont examiné l’association de l’histoire de la maladie parodontale et de la perte de dents avec le risque de cancer chez 98 459 femmes et 49 685 hommes à partir de deux études précédemment publiées.

Suivez la méthode “B.R.O.S”

”Plus vous avez de maladie des gencives, plus vous avez d’inflammation ; plus vous avez d’inflammation, plus nous savons que votre système immunitaire est affecté”, a résume le professeur Stassen, président de l’Irish Dental Association cité par plusieurs médias. Et de poursuivre : “Habituellement, les personnes qui ont d’autres raisons de ne pas se laver les dents ou de ne pas prendre soin de leurs dents, ont tendance à fumer, à boire et à ne pas bien manger”. Une précédente étude avait déjà révélé que les adultes atteints de maladie des gencives, pouvant être évitée en se brossant les dents, avaient également un risque plus élevé de souffrir d’un accident vasculaire cérébral.

Pour un brossage des dents efficace, l’Union française pour la santé bucco-dentaire a imaginé la méthode dite “B.R.O.S”. Il s’agit de brosser le haut et le bas séparément puis de réaliser un mouvement rotatif pour brosser les dents et les gencives du rose vers le blanc. Ensuite, on incline sa brosse à 45° sur la gencive puis on suit un trajet pour faire le tour de toutes les dents sans oublier le dessus. À cette méthode, n’oubliez pas d’ajouter au brossage du soir un nettoyage des espaces interdentaires avec du fil dentaire. On n’oublie pas, un brossage efficace, c’est deux par jour pendant deux minutes.