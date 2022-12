mercredi 28 décembre 2022 • 613 lectures • 0 commentaires

Choix des titres du Grand Bal du 01 janvier 2023 par Youssou Ndour pour le grand bonheur de ses fans ! Les tickets sont disponibles : • Dans les arrêts du Ter : Hann, Beaux maraîchers, Pikine, Yeumbeul, Thiaroye, Keur Massar, Keur Mbaye Fall, Rufisque, Bargny et Diamniadio.

• Les points de vente suivants : Thiossane, Rfm, Tfm, Musée des civilisations noires, Grand Café.

• Les supermarchés : Carrefour Point E, Thiès et Saly et Supeco El Mansour et Golf

• Les stations Clean Oil de Icotal, Hamo 6, Guédiawaye, Malika, Sébikotane, Thiès et Sips.

Vous pouvez aussi vous faire livrer en appelant à Rapidos au 77 234 34 12 ou 33 859 38 28