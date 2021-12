lundi 20 décembre 2021 • 271 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la CAF, Patrice Motsepe est arrivé au Cameroun ce lundi matin en provenance de Doha (Qatar). Il va rencontrer les autorités locales pour une discussion autour d’un possible report de la CAN 2021.

Cette semaine s'annonce déjà décisive pour le football africain 24 heures après une réunion du Comité exécutif de l’instance continentale, au cours de laquelle, Motsepe et son équipe ont décidé, par un vote majoritaire, d’organiser effectivement la compétition à la date prévue. Mais le hic est que le Marocain Fouzi Lekjaa, le Burkinabé Sita Sangare et l’Egyptien Hany Aborida auraient voté la proposition du Président de la FIFA de faire glisser la compétition en juin 2022. Ce qui a poussé le patron de la CAF à se déplacer au Cameroun d'urgence.



Séance de travail avec le COCAN



"Au sortir de nos rencontres d'aujourd'hui et de demain, nous allons nous s'adresser à vous", a fait savoir le patron du football africain. Motsepe et ses collaborateurs vont tenir une séance de travail avec le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN), dans le but de décider de l'avenir du tournoi final.



Rencontre avec le Président



Après cette séance de travail, la Confédération africaine de football (CAF) va profiter de son séjour au Cameroun pour rencontrer le Président camerounais, Paul Biya. Une rencontre très attendue par l'Afrique qui est actuellement entre peur et espoir. "Nous sommes confiants car nous avons l'engagement de nos peuples et celui de tout le football professionnel en Afrique de manière générale", a tenté de rassurer Motsepe à sa descente d'avion.



Visite du stade Olembe



Dans le programme, une visite du stade Olembé est prévue cette semaine. Ce sera aussi une occasion pour le président de la Confédération africaine de football de découvrir par ses propres yeux l'état actuel de ce stade qui a créé la polémique en raison du retard noté dans les travaux. Surtout qu'il doit accueillir le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso prévu le 9 janvier 2022.

