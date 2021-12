lundi 13 décembre 2021 • 206 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Sebastian Konkol est un producteur de musique, compositeur et guitariste né à Berlin, en Allemagne. Plusieurs séjours au Sénégal entre 2008 et 2015 ont eu une grande influence sur sa musique.

Il s'intéresse, de plus en plus, à la musique africaine, découvre l'Afrobeat et commence à incorporer des instruments sénégalais, comme le Xalam ou le Tama, dans la production de beats pour moderniser sa musique.

Konkol a également travaillé avec des chanteurs et artistes de nombreux pays africains (Bénin, Burkina Faso, le Ghana, Cameroun, Gambie, Guinée Conakry et Sénégal).

En 2021, il a participé à deux sorties sur deux labels. L'un avec la rappeuse espagnole Palo G qui a sorti son EP "Alive" chez NoStar Records, l'autre avec le chanteur Sénégalais Lansana Sané alias LASS qui a sorti son premier EP intitulé "LASS" chez Chapter Two Records/ Wagram Music.