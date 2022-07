mardi 19 juillet 2022 • 949 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant ivoirien, Sébastien Haller, a réagi à sa tumeur des testicules, détectée en pleine pré-saison avec son nouveau club, Dortmund.

"Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort", a-t-il écrit sur son compte Twitter après avoir quitté ses partenaires pour aller se soigner.