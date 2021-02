samedi 13 février 2021 • 3 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans son nouveau clip “Elles Sont Toutes Belles”, Seckou Keita nous entraîne dans une exploration chaleureuse, groovy et envoûtante d’une musique aux accents ‘pop sénégalaise’ où la voix d’or d’Aïda Samb se moule symphoniquement à sa voix de contralto.

Pour cette chanson, Seckou a invité, Aida Samb, l’une des chanteuses sénégalaises les plus populaires à le rejoindre. Comme Seckou, Aida Samb est issue d'une famille Griot (musiciens traditionnels) et a commencé à chanter dès son plus jeune âge. Aida fut l’une des choristes de musiciens tels Youssou N’Dour, Baaba Maal ou Pape Diouf.

